Konya'da sahte içkiden ölüm şüphesi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 47 yaşındaki Erkan Gençoğlu, evinde ölü bulundu. Evinde bidon ve şişelerde sahte içki bulunan Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Akşehir'in Yeni Mahallesinde oturan Erkan Gençoğlu, eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNAN KİŞİNİN EVİNDE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gençoğlu'nun öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemede bidon ve plastik şişeler içinde sahte içki ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler, Gençoğlu'na sahte içki sattığı öne sürülen Nurettin D.'yi gözaltına aldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurettin D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sahte içkiden ölmüş olabileceğini değerlendirilen Gençoğlu’nun, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.