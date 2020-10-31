Konya'da şaka yapmak istediği arkadaşının ölümüne sebep oldu

Konya'da şaka yapmak istediği arkadaşının ölümüne sebep oldu

Bağ evine giden 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, arkadaşının şaka amaçlı doğrulttuğu av tüfeğinden çıkan kurşunla boğazından vurularak hayatını kaybetti.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde, iddialara göre 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, arkadaşlarıyla birlikte dedesi M.A.'nın Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti.

3 arkadaşıyla sohbet eden 16 yaşındaki R.T.Ç., dede M.A.'ya ait ruhsatlı av tüfeğini şaka amaçlı Ali Osman Kalay’a doğrulttu.

TÜFEK ATEŞ ALDI

Ancak tüfek aniden ateş aldı ve lise öğrencisi Osman Kalay boğazından vuruldu. Kalay, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalay’ın cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, R.T.Ç., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.