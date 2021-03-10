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    Konya’da saman yüklü tır alev alev yandı

    Saman balyası yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 17:59
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    Konya’da saman yüklü tır alev alev yandı

    Konya’nın Halkapınar ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde, saman balyası yüklü bir tır bir anda alev aldı.

    Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.

    ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

    Vatandaşlar, seyir halindeki tırın sürücüsünü uyararak yangını haber verdi.

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    ARACI DURDURDU

    Sürücü alevleri fark etmesi üzerine hemen aracı durdurdu. Kendini dışarı atan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 3 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Alevler içinde kalan tır, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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