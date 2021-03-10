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- Konya’da saman yüklü tır alev alev yandı
Konya’da saman yüklü tır alev alev yandı
Saman balyası yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 10.03.2021 - 17:43
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:59
Konya’nın Halkapınar ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde, saman balyası yüklü bir tır bir anda alev aldı.
Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.
ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ
Vatandaşlar, seyir halindeki tırın sürücüsünü uyararak yangını haber verdi.
ARACI DURDURDU
Sürücü alevleri fark etmesi üzerine hemen aracı durdurdu. Kendini dışarı atan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 3 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler içinde kalan tır, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.