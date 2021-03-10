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Konya’da saman yüklü tır alev alev yandı

Konya’da saman yüklü tır alev alev yandı

Saman balyası yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.