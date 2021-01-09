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    Konya'da savcıyı tehdit eden eski gardiyan yakayı ele verdi

    Cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 16:06
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    Konya'da savcıyı tehdit eden eski gardiyan yakayı ele verdi

    Konya'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı'nın evinde saklandığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi.

    POLİS TORNAVİDAYLA AÇTI

    Baskında Şahin Karataşlı'nın evindeki mutfak dolaplarının içerisindeki gizli bölmede saklandığını belirleyen ekipler, bölmenin kapaklarını tornavida yardımıyla açtı.

    TUTUKLANDI

    Şahin Karataşlı, saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Karataşlı'nın saklandığı dolaptan çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi.

    Şahin Karataşlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya da savcıyı tehdit eden eski gardiyan yakayı ele verdi #1

    Konya da savcıyı tehdit eden eski gardiyan yakayı ele verdi #2

    Konya da savcıyı tehdit eden eski gardiyan yakayı ele verdi #3

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