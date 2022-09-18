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    Konya’da savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı

    Kavşakta hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki 2 işçiye ardından da park halindeki iş makinesine çarptı. 2 işçinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
    • 18.09.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 13:13
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    Konya’da savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı

    Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde dün saat 11.00 sıralarında seyir halinde olan 42 AEF 999 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktığı öne sürülen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MA 7824 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

    2 işçi ağır yaralandı

    Kontrolden çıkan sürücünün kullandığı araç, önce kaldırım düzenlemesi yapan 2 işçiye ardından da park halindeki kepçeye çarptı.

    Kazada 2 işçi, ağır yaralandı.

    Feci kaza kamerada

    Araçların çarpışması sonucu meydana gelen kaza ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA’nın haberine göre işçilere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Konya’da savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı ViDEO

    Hayati tehlikeleri sürüyor

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ahmet E. (57) Konya Şehir Hastanesi’ne, Muhammet A. (34) ise Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan 2 işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Konya’da savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı #1

    Sürücüler emniyete götürüldü

    Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya’da savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı #2

    Konya’da savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı #3


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