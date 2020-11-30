Konya'da Selver hemşire, koronavirüse yenildi

Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan 36 yaşındaki hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da pandemi hastanesinde görev yapan iki çocuk annesi hemşire Selver Kuşçu Ünal'dan acı haber geldi.

Kentteki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Ünal, 11 Kasım’da koronavirüse yakalandı.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Kronik astım hastası olan 36 yaşındaki Ünal, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Bir anda durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 13 yıllık sağlık çalışanı Selver Kuşçu Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmek Koç yayınladığı başsağlığı mesajında, "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal’ın koronavirüs ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim.” ifadeleri kullanıldı.