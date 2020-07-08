Dolar
6.8649
0.1049%
Euro
7.7724
0.4575%
Altın
1813.45
1.0295%
Borsa
119600.68
0.2194%
G. Altın
399.492
0.8892%
Bitcoin
63921.72
0.7488%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Konya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

    Dalgıçlar, yaptıkları aramada Arif Pullu'nun cansız bedenine ulaştı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 16:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

    Boğulma vakaları bitmek bilmiyor. Son yaşanan olayın adresi Konya...

    Çumra'da, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda 51 yaşındaki Arif Pullu, iddiaya göre, serinlemek için Apa Baraj Gölü'ne girdi.

    Pullu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekiler ise jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    İhbarla bölgeye gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Pullu'nun cansız bedeni bulundu.

    Sudan çıkarılan Arif Pullu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Konya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu #1

    Konya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu #2

    Görüş Bildir