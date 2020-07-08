Konya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Konya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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Dalgıçlar, yaptıkları aramada Arif Pullu'nun cansız bedenine ulaştı.

Boğulma vakaları bitmek bilmiyor. Son yaşanan olayın adresi Konya...

Çumra'da, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda 51 yaşındaki Arif Pullu, iddiaya göre, serinlemek için Apa Baraj Gölü'ne girdi.

Pullu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekiler ise jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla bölgeye gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Pullu'nun cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Arif Pullu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.