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    Konya'da servis isteyen müşterilerle garson arasında kavga

    Konya'da çorbacıya girerek servis talep eden müşterilerle, koronavirüs tedbirleri kapsamında servis yapamayacağını söyleyen garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.11.2020 - 05:20
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 05:21
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    Konya'da servis isteyen müşterilerle garson arasında kavga

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki bir çorbacıya giren grup, masaya oturarak çorba servisi talep etti.

    Bunun üzerine garsonlardan biri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında masaya çorba servisi yapamayacaklarını, isterlerse paket servis olarak alabileceklerini belirtti.

    Duruma tepki gösteren ve alkollü oldukları iddia edilen müşterilerle garson arasında tartışma çıktı.

    Konya da servis isteyen müşterilerle garson arasında kavga #1

    CADDE ORTASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, caddede taşlı-sopalı şekilde devam etti. Çevredeki diğer esnafların da tepki gösterdiği olayda müşterilerden ikisi yaralandı.

    Konya da servis isteyen müşterilerle garson arasında kavga #2

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

    Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

    Konya da servis isteyen müşterilerle garson arasında kavga #3

    Konya da servis isteyen müşterilerle garson arasında kavga #4

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