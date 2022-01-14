Konya’da sevgilisinin evinde balkondan düşen genç kız, yaşamını yitirdi

20 yaşındaki Melike Ş., erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde, dün saat 02.00 sıralarında, Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti.

İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı.

Melike Ş., burada balkondan düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Melike Ş.’nin düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk kontrollerde Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Melike Ş.’nin ölümüyle çalışma başlattı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Melike Ş.’nin erkek arkadaşı, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Melike Ş.'nin cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.

Öte yandan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nun resmi internet sitesinden Melike Ş. için, "Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinden Melike Şahin, hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” mesajı yayınlandı.