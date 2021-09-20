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    Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

    Konya'da Mehmet Aydın idaresindeki 12 AH 333 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
    • AA
    • 20.09.2021 - 05:12
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    Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

    Konya-Adana Karayolunun 22. kilometresinde, Mehmet Aydın idaresindeki 12 AH 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüje devrildi.

    Kazada sürücü Aydın ile yaralanan 13 yolcu sağlık ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

    Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

    Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken trafik bir süre aksadı.

    Kazanın, 28'i yolcu 31 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün, Bingöl'den İzmir'e giderken meydana geldiği, son olarak Ereğli ilçesinde mola verdiği öğrenildi.

    Konya da seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı #1

    Konya da seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı #2

    Konya da seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı #3

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