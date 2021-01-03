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    Konya'da şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, 3 kişiyi vurdu

    Kayınpederinin evine giden koca ile 2 kardeşi, 3 kişiyi yaralayıp kaçtı. Polis şimdi üç kardeşin peşinde…
    • DHA
    • 03.01.2021 - 13:46
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    Konya'da şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, 3 kişiyi vurdu

    İbrahim G., kardeşleri Hasan G. ve Cebrail G. ile birlikte şiddet nedeniyle kendisini terk eden eşi Ceren G.'nin geri dönmesine izin vermeyen kayınpederi Yücel U. ile kayınbiraderleri Samet U. ve Hazar U.'yu evlerinde tabancayla vurarak yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

    İbrahim G., 2 çocuğunun annesi Ceren G.'yi iddiaya göre, tartışmaları sonucu dövdü.

    Ceren G. de bunun üzerine babası Yücel U.'nun Konya’nın Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak'taki evine gitti.

    KAYINBİRADERLERİ İZİN VERDİ

    İbrahim G., bir süre sonra kardeşleri Hasan G. ve Cebrail G.'yi de yanına alıp, minibüsle kayınpederi Yücel U.'nun evine gidip, eşini alarak, evine geri götürmek istedi. Yücel U. ile oğulları Samet U. ve Hazar U. da Ceren G.'nin gitmesine izin vermedi.

    Bunun üzerine 3 kardeş, ailenin evine tabancayla ateş açıp, kaçtı.

    Konya da şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, 3 kişiyi vurdu #1

    1 SAAT SONRA GELİP, KURŞUNLADI

    İbrahim U., kardeşleriyle birlikte yaklaşık 1 saat sonra yeniden kayınpederi Yücel U.'nun evine geldi.

    Kapıyı açan kayınpeder ve 2 oğlu, İbrahim G. ve kardeşlerinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Yücel U. ile oğulları Samet U. ve Hazar U., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

    3 KARDEŞ ARANIYOR

    Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, olay sonrası kaçan İbrahim G. ile kardeşleri Hasan G. ve Cebrail G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Konya da şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, 3 kişiyi vurdu #2

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