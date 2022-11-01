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    Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Beraat etti

    Duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u bıçaklayarak öldüren 52 yaşındaki Fatma Koç, beraat etti.
    • 01.11.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:40
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    Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Beraat etti

    Konya'nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.

    3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç, tutuklandı.

    Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

    Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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    Gelinlerinden şikayetçi olmadılar

    Fatma Koç, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan kayınpederi Ferruh Koç, gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını yineleyerek, ''Önceki beyanlarımı tekrar ederim, şikayetçi değilim." dedi. Kayınvalidesi Güllü Koç da gelininden şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmasını istemediğini söyledi.

    Fatma Koç da son savunmasında, ''Olay nedeniyle üzgünüm, beraatimi talep ederim." diye konuştu.

    Beraat etti

    Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığını hatırlattı.

    Heyet, sanığın eylemlerine karşı meşru savunma hakkını kullanılması sırasında sınırın mazur görülebilir bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş olduğunun değerlendirildiğini belirterek, beraatine karar verdi.

    Konya da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Beraat etti #2

    "Adalet yerini buldu"

    Adliye çıkışında avukatı Şefika Yıldırım ile birlikte gazetecilere konuşan Fatma Koç, "Avukatım, savcılar ve hakimler sayesinde ceza almadım. Onlara bin kere teşekkür ederim. Adalet yerini buldu.'' ifadesini kullandı.

    Konya da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Beraat etti #3

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