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Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Beraat etti

Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Beraat etti

Duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u bıçaklayarak öldüren 52 yaşındaki Fatma Koç, beraat etti.