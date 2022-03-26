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    Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 37 ay tüfeği bulundu

    Beyşehir ilçesinde ekiplerce düzenlenen operasyonda, 37 av tüfeği ele geçirilirken, 41 tane de gövde parçası ele geçirildi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 16:04
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    Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 37 ay tüfeği bulundu

    Konya'nın Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yasa dışı silah imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreste  A.T'ye ait araçta 37 yasa dışı üretim yivsiz av tüfeği ele geçirdi.

    37 AV TÜFEĞİ 41 GÖVDE PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

    Aynı kişiye ait imalathanede yapılan aramada da iki yasa dışı yivsiz av tüfeğinin yanı sıra, 41 av tüfeği gövde parçası ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Hakkında işlem başlatılan A.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Konya da silah kaçakçılığı operasyonu: 37 ay tüfeği bulundu #1


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