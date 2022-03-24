Konya’da silahla tehdit edilirken yaralının duran kalbini çalıştırdı

3 kişinin öldüğü silahlı kavgadaki 3 yaralıdan 1'ini, silah tehdidi altında tedavi edip, duran kalbini çalıştıran 1,5 yıllık doktor ile diğer sağlık çalışanlarına 'başarı belgesi' verildi.

Konya’nın Kadınhanı ilçesi Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında dün saat 04.30 sıralarında karşılaşan ve iddiaya göre, borç meselesi nedeniyle tartışan 2 grup, daha sonra mekandan çıktı.

Tartışmanın dışarıda da sürmesiyle çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulans ve otomobillerle Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI GENCİ SEDYEDEYKEN ÖLDÜRDÜ

Olaya karışanlardan Nurettin Turhan, silahlı kavgada yaralanan babası Kerim Turhan'ı araçla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Turhan, acil servise girip önce babasını vurduğunu iddia ettiği sedyede yatan yaralılardan Şakir Öcal'ın başına 2 el ateş edip öldürdü.

MERMİ, DOKTORUN DİZİNİ SIYIRIP GEÇTİ

Nurettin Turhan, ardından da acil servis doktoru Furkan Berktaş'ın başına tabancayı doğrulttu.

1,5 yıllık doktor Berktaş eliyle müdahale edip, tabancayı yere doğru indirmek istedi.

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi Berktaş'ın dizini sıyırıp geçti.

“TÜM YARALILARI BIRAK, SADECE BABAMLA İLGİLEN”

Bunun üzerine Berktaş, yakındaki odaya girip saklanmak istedi.

Peşinden gelen ve kapıyı tekmeyle açıp içeri giren Turhan, tabancayı yine Berktaş'a doğrultarak, “Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen” diye tehdit etti.

Araçtaki Kerim Turhan, acil servise alındı. Berktaş da Turhan'ı entübe edip duran kalbini çalıştırdı.

YİNE ÖLDÜ

Hayati tehlikesi bulunan yaralı Konya’ya sevk edilirken, silahlı maganda da polis tarafından gözaltına alındı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kerim Turhan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Musa Akdoğan da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Nurettin Turhan'ın yanı sıra tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda boş ve dolu kovan ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, gözaltı sayısının da artacağı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Kerim Turhan ve Musa Akdoğan dün Kadınhanı'nda, Şakir Öcal da Konya kent merkezinde defnedildi.

VALİ’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAŞARI BELGESİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, doktor Furkan Berktaş ve olay sırasında acil serviste bulunan sağlık çalışanlarına 'başarı belgesi' verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Vali Özkan, “Kadınhanı’nda yaralılara müdahale eden hekim ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kaldılar. Bu hadiseyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Her türlü idari ve adli soruşturmayı etkin bir şekilde yapacağız. Konya Valisi olarak bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim. Orada bulunan hekim ve sağlık çalışanlarımız çok zor bir ortamda gerçekten olağanüstü derecede cesaret ve ferasetle yaralılara müdahale ettiler. Kendilerine şiddet uygulayan kişilerin yakınlarına tereddüt etmeden tıbbi müdahalede bulunarak yüksek derecede fedakarlık örneği gösterdiler. İnşallah bu tür bir olaya hiçbir sağlık çalışanımız bir daha maruz kalmaz.” diye konuştu.