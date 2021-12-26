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    Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    İki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serhat Özkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Cüneyt Ö. de yaralandı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 03:08
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    Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta, iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma,  tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

    Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri 2 kişinin kanlar içinde yerde yatığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan Cüneyt Ö. de ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Özkaya'nın cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

    Konya da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #1

    ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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