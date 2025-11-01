Abone ol: Google News

Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Konya'da silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, olaydan bir süre sonra polis merkezine teslim oldu.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 00:58
  • Konya'da, Meram ilçesinde iki esnaf arasında silahlı kavga çıktı.
  • N.Ş. ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırgan B.G., polis merkezine teslim oldu.

Konya'nın Meram ilçesi Muhacir Pazarı'nda esnaflık yapan ve aralarında husumet bulunan N.Ş. ile B.G. arasında yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.Ş., ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı N.Ş, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

B.G., olaydan bir süre sonra polis merkezine teslim oldu.

Yaşananlarla ilgili tahkikat başlatıldı.

