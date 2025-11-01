Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

- Konya'da, Meram ilçesinde iki esnaf arasında silahlı kavga çıktı.
- N.Ş. ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Saldırgan B.G., polis merkezine teslim oldu.
Konya'nın Meram ilçesi Muhacir Pazarı'nda esnaflık yapan ve aralarında husumet bulunan N.Ş. ile B.G. arasında yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada N.Ş., ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı N.Ş, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN TESLİM OLDU
B.G., olaydan bir süre sonra polis merkezine teslim oldu.
Yaşananlarla ilgili tahkikat başlatıldı.