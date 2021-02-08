Konya’da kuyumcuya giren silahlı soyguncu, gerçek diye imitasyon altınları gasp edip kaçtı.

Konya'nın Meram ilçesi Şükran Mahallesi Bedesten Çarşısı’ndaki kuyumcuda yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, kuyumcuya gelerek 24 yaşındaki Mehmet Bağcıatal’a çeyrek altın fiyatını sordu.

Ardından silahını çıkaran şüpheli, ‘Beynini dağıtırım’ diyerek altınları bez torbanın içerisine doldurmasını istedi.

Konya'da silahlı soyguncu imitasyon altınları çaldı VİDEO

İMİTASYON ALTINLARI TORBAYA DOLDURDU

Mehmet Bağcıatal, tezgahta bulunan ve imitasyon olan yaklaşık 30 adet altını torbanın içerisine doldurdu.

İçerisinde gerçek altın olduğunu sandığı torbayı alan silahlı soyguncu, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kuyumcunun ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"SOYMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

İş yeri sahibi Mehmet Bağcıatal, “Tek başımaydım, müşteri gibi çeyrek altın sormak için geldi. Sonra altını vermek için eğildim. Zaten soymayı kafasına koymuş. Silahı çekti ’doldur buraya’ falan dedi. Ondan sonra tamam sakin dedim. Sol tarafıma geçti ’senin burada beynini dağıtırım’ falan dedi. Ben de elimdekilerin demo (imitasyon) olduğunu bildiğim için başımdan savmak maksadıyla tamam dedim. Altınları verdim, gitti.” dedi.

İş yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, silahlı soyguncu yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.