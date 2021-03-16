Euro
8.9157
-0.81%
Dolar
7.486
-0.62%
Altın
416.88
-0.63%
Borsa
1.57
0.96%
Bitcoin
423.612
-2.21%
EXEN Coin
13.01
-5.17%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Konya'da şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti

    Selçuklu ilçesinde 15 yaşındaki Yağmur B., 25 yaşındaki ağabeyi Soner B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 23:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti

    Saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana gelen olayda, akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

    15 YAŞINDAKİ KIZI BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDULAR

    İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.Konya da şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti #1

    ŞİZOFREN HASTASI GENÇ YATIRILDIĞI HASTANEDEN KAÇTI

    Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Konya da şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti #2

    KADINA ŞİDDETE HAYIR PAYLAŞIMI

    Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

    Konya da şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti #3

    Konya da şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti #4


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir