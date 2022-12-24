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Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Sokak köpekleri, bu kez kendilerini Doğanhisar'da gösterdi. Bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın "Çocuklarımız okula gidemez oldu" dedi.