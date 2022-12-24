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- Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
- 24.12.2022 - 18:06
- Güncelleme : 24.12.2022 - 18:10
Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken olayın yaşandığı son adres ise Konya'nın Doğanhisar ilçesi.
Etrafını köpekler sardı
Deştiğin Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Tuğba Biçer'in (38) etrafını, bir anda köpekler sardı.
Geri dönüp kaçmaya çalışan Biçer, bu sırada düştü.
Bir kişinin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan yaralı kadın, Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"Çocuklarımız okula gidemez oldu"
İlk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Biçer, gazetecilere, ekmek almak için evden çıktığını, sonrasında çok sayıda köpeğin saldırdığını söyledi.
Kaçarken başını çarptığını belirten Biçer, "Burnumdan kan geldi. Beni bir bakkal kurtardı. Lütfen bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuklarımız okula gidemez oldu. Eğer bir el atılırsa çok memnun olacağız. Çocuklarımız da rahat gelip gidecek." ifadelerini kullandı.
Korku dolu anlar kamerda
AA'nın haberine göre; öte yandan, köpeklerin Biçer'e saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı