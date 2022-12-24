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    Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

    Sokak köpekleri, bu kez kendilerini Doğanhisar'da gösterdi. Bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın "Çocuklarımız okula gidemez oldu" dedi.
    • 24.12.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 18:10
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    Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

    Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken olayın yaşandığı son adres ise Konya'nın Doğanhisar ilçesi.

    Etrafını köpekler sardı

    Deştiğin Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Tuğba Biçer'in (38) etrafını, bir anda köpekler sardı.

    Geri dönüp kaçmaya çalışan Biçer, bu sırada düştü.

    Bir kişinin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan yaralı kadın, Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Konya da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı #1

    "Çocuklarımız okula gidemez oldu"

    İlk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Biçer, gazetecilere, ekmek almak için evden çıktığını, sonrasında çok sayıda köpeğin saldırdığını söyledi.

    Kaçarken başını çarptığını belirten Biçer, "Burnumdan kan geldi. Beni bir bakkal kurtardı. Lütfen bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuklarımız okula gidemez oldu. Eğer bir el atılırsa çok memnun olacağız. Çocuklarımız da rahat gelip gidecek." ifadelerini kullandı.

    Korku dolu anlar kamerda

    AA'nın haberine göre; öte yandan, köpeklerin Biçer'e saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Konya'da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

    Konya da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı #2

    Konya da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı #3

    Konya da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı #4

    Konya da yolda yürüyen kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı #5


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