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    Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı

    Soluk borusuna ekmek kaçan müşteriye, lokanta çalışanı Diyar Barıştıran tarafından Heimlich manevrası yapıldı.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:35
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    Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı

    Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokak üzerinde bir lokantada, 22 Eylül günü yemek yiyen bir müşterinin soluk borusuna ekmek kaçtı.

    Müşteri koşarak lokanta çalışanı Diyar Barıştıran’ın(21) yanına gitti, eli ile soluk borusuna kaçan cisim nedeniyle nefes alamadığını işaret etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Barıştıran, müşteriye 'Heimlich manevrası' yaparak nefes almasını sağladı.

    Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı ViDEO

    Konya da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı #1

    Konya da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı #2

    Konya da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı #3

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