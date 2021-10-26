- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı
Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı
Soluk borusuna ekmek kaçan müşteriye, lokanta çalışanı Diyar Barıştıran tarafından Heimlich manevrası yapıldı.
- DHA
- 26.10.2021 - 10:41
- Güncelleme : 26.10.2021 - 11:35
Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokak üzerinde bir lokantada, 22 Eylül günü yemek yiyen bir müşterinin soluk borusuna ekmek kaçtı.
Müşteri koşarak lokanta çalışanı Diyar Barıştıran’ın(21) yanına gitti, eli ile soluk borusuna kaçan cisim nedeniyle nefes alamadığını işaret etti.
KAMERAYA YANSIDI
Barıştıran, müşteriye 'Heimlich manevrası' yaparak nefes almasını sağladı.
Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da soluk borusuna ekmek kaçan müşteriyi, çalışanın müdahalesi kurtardı ViDEO