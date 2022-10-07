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- Konya'da sosyal medyada paylaştığı drift videosuna para cezası
Konya'da sosyal medyada paylaştığı drift videosuna para cezası
- 07.10.2022 - 10:39
- Güncelleme : 07.10.2022 - 15:50
Konya’nın Çumra ilçesinde Y.I. isimli şahsın aracıyla trafiğe açık alanda drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri driftçiyi tespit etmek için harekete geçti.
İlçe halkını rahatsız etti
Otomobiliyle drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücü, ayrıca ilçe sakinlerine sesten dolayı rahatsızlık verdi.
Trafik ekipleri çevredeki vatandaşları rahatsız eden driftçiyi yakaladı.
Toplam da 12 bin 771 lira ceza kesildi
Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye, drift atma ve ehliyetsiz araç kullanma suçundan 10 bin 948 lira ceza keserken, aracın asıl sahibine de "ehliyetsiz şahsa araç kullandırmak" suçundan 1.823 lira ceza kesti. Trafik ekipleri böylece, yapılan eylemden dolayı toplamda 12 bin 771 lira idari para cezası uyguladı.
Adli işlem başlatıldı
İHA'nın haberine göre trafik ekipleri, Y.I. hakkında "tehlikeli araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlattıldığı aktarıldı.