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    Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi

    Evlerindeki temizlik sırasında su kovasına düşen 1,5 yaşındaki çocuk, canından oldu.
    • 12.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 14:46
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    Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yaran Sokak'taki evlerinde annesinin temizlik yaptığı Abdulkerim El Hac (1,5), oyun sırasında su dolu kovanın içine düştü.

    Annesinin müdahalesiyle kovadan çıkarılan çocuk çevredeki hastaneye kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    Tedavi altına alınan El Hac, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da su dolu kovaya düşen çocuk yaşamını yitirdi #1


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