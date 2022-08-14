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    Konya'da sulama kanalına cip uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
    • 14.08.2022 - 22:08
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    Konya'da sulama kanalına cip uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya-Adana karayolunun 18. kilometresi Şatır Mahallesi yakınlarında 18.00 sıralarında, Karapınar'dan Konya istikametine giden Yaşar Cem Üstündağ idaresindeki 35 ANF 55 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarına daha sonra sulama kanalına uçtu.

    Yaralılar araçtan çıkarıldı

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanala uçan cipte bulunan sürücü Yaşar Cem Üstündağ, Serpil Y., sürücünün eşi Gizem S., sürücünün oğlu 3 yaşındaki U.E.Ü'yü uzun çalışmaların ardından sıkıştıkları yerden çıkardı.

    Konya da sulama kanalına cip uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #1

    1 kişi yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Yaşar Cem Üstündağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da sulama kanalına cip uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Konya da sulama kanalına cip uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #3


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