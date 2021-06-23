Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

Dumanları gören komşuların ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evin alt katında oturan anne Kader (21) ile baba Cihat el-İsmail (23), kendi imkanlarıyla evden dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı evdeki yangında 3 çocuk öldü VİDEO

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail yaşamını yitirdi. Küçük Nuran'ın yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı belirtildi.

Çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLEYİ POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Çocukların hayatını kaybettiğini öğrenen aile ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışması devam ederken; baba Cihat El İsmail’in (23) geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağladığı ve maddi durumlarının kötü olduğu öğrenildi.

Yangının, ilk belirlemelere göre ısınmak için yakılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yangını gören vatandaşlar ise olanları seyretmek için çevrede yoğunluk oluşturdu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye uyruklu komşular, yangının anne baba aşağıda oturduğu sırada çıktığını ve yangını komşuların fark ederek bildirdiğini söyledi.



