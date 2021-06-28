Konya'da Suriyeli cinayet şüphelisi yakalandı

Tartıştığı kişiyi boş arazide bıçaklayarak öldüren Suriyeli zanlı tutuklandı. Zanlının Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Belen ilçesinde gözaltına aldığı bildirildi.

Konya’nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide iki gün önce erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Abdullah Mansur el-Kaddas'a (24) ait olduğunu belirledi.

SURİYE’YE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Araştırmayı derinleştiren polis, yaptığı çalışma neticesinde, el-Kaddas'ı öldüren şüphelinin Kusay el-Yasin (28) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü polisiyle yaptıkları koordineli çalışma sonucunda, şüpheliyi, eşi ve iki akrabasıyla Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Belen ilçesinde gözaltına aldı.

“TELEFONUNDA EŞİMİN FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜM”

Konya'ya getirilen ve emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, "Eşimin beni aldattığından şüpheleniyorum. Mansur el-Kaddas'ın telefonunda eşimin fotoğraflarını gördüm. İkisini yüzleştirince aralarında ilişki olduğunu anladım. Daha sonra maktulü kovamaya başladım. Boş arazide yakalayarak bıçakladım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "İçim rahatladı" dedi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.