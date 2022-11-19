Konya'da cin çıkarma seansında boğularak öldürüldü

Kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş’un şüpheli ölümünün ardından "cin çıkarma" seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hayatını kaybeden Suriye uyruklu 38 yaşındaki Hasan Alluş'un ölümü şüphe uyandırdı ve ölümünün altından hayrete düşüren bir olay çıktı.

Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Hasen Alluş, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

Otopsi sonucu polis ekiplerini harekete geçirdi

Alluş’un ölümünün ardından yapılan otopsi sonucu; boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.

Akıllarda soru işareti bırakan ölümün otopsi raporu sonucu tamamen şüphelenen polis ekipleri, Alluş'un aile üyelerinin ifadesini aldı.

Ölmeden önce cin çıkarma seansına girmiş

Ailesi , Alluş’u ölmeden önce "cin çıkarma" için kendi uyruklarından olan 39 yaşındaki İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Polis, İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un 37 yaşındaki eşi Hasne A., 37 yaşındaki bacanağı İbrahim El H., eşinin kardeşi olan 30 yaşındaki Yüsra A. ile beraber 17 yaşındaki Verde ile 15 yaşındaki Hüseyin A. adlı çocukları gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.















