Konya'da sürücü kontrol noktasından 60 kilometre boyunca kaçtı

Polisten kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanırken, “neden kaçtınız” sorusuna “Yakalasalardı” cevabını verdi.

Konya il merkezinde seyir halinde olan ve içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bildirilen bir otomobili, kontrol noktasında bekleyen ekipler durdurmak istedi.

“Dur” ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı araç plakası, çevredeki ekiplere bildirildi.

Trafik ekipleri, hız sınırını aşarak kaçan otomobili uzun süre takip etti. Kovalamaca devam ederken Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

60 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI

Yaklaşık 60 kilometre boyunca kaçmaya devam eden otomobil, ekiplerin yolu kapatmasının üzerine yoluna devam edemeyince kıskıvrak yakalandı.

Polisten kaçan ve ön koltuğunda uyuşturucu madde bulunan 06 ED 9574 plakalı otomobil, daha sonra detaylı arama yapılmak üzere çekici ile jandarma karakoluna götürüldü.

Otomobil sürücüsü D.Y. ile araçta bulunan B.O. ise jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne, ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN PİŞKİNLİĞİ ŞAŞIRTTI

D.Y., hastane girişinde gazetecilerin “Neden kaçtınız?” sorusuna “Yakalasalardı” sözleriyle şaşırtan bir cevap verdi.





ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otomobilin muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, ekipler “vizesiz araç kullanmak”, “dur ihtarına uymamak”, “hız ihlali”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” gibi farklı trafik maddelerinden sürücü hakkında işlem başlattı, otomobil ise trafikten men edildi.



