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    Konya'da süs havuzunda tehlikeli serinlik

    Çocuklar, tehlikeyi göz ardı ederek süs havuzunda serinlemeye çalıştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.07.2021 - 17:21
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    Konya'da süs havuzunda tehlikeli serinlik

    Konya'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye davetiye çıkardı.

    Kentte etkisini hissettiren bunaltıcı sıcaklardan bunalan çocuklar, Selçuklu ilçesindeki süs havuzlarına hücum etti.

    Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı şehirde çocukların, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için doluştuğu süs havuzlarından biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Parkı'ndaki havuz oldu.

    SÜS HAVUZUNA GİRDİLER

    Tehlikeli olmasına rağmen suya atlayan çocuklar, beton zeminde uzanıp, güneşlendi.

    Bazı hastalıklara neden olduğu bilinen süs havuzları, elektrik tesisatlarıyla da tehlike arz ediyor.

    Konya'da süs havuzunda tehlikeli serinlik ViDEO

    Konya da süs havuzunda tehlikeli serinlik #1

    Konya da süs havuzunda tehlikeli serinlik #2

    Konya da süs havuzunda tehlikeli serinlik #3

    Konya da süs havuzunda tehlikeli serinlik #4

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