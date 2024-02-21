Konya'da swinger partilerine katıldığı kadının kızını istismar eden sapık Birlikte yaşadığı kadın ile swinger partilerine katılan mahalle muhtarı M.M.'nin, kadının 17 yaşındaki olan kızı S.A.'ya da 14 yaşından itibaren 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

DHA

Konya'da, duyanların kanını donduran bir istismar olayı ortaya çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada; S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, 48 yaşındaki annesi M.A.'nın da 54 yaşındaki muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi.

Telefondan fotoğraf ve videolar çıktı

Muhtar M.M. ve anne M.A., geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

İstismar 14 yaşında başladı

S.A., Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi.

"Annem üzülmesin diye konuşmadım"

S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum." dedi.

Genç kız şikayetçi olmadı

S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim." dedi.

Annenin ifadesi: Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk

M.A. ise ifadesinde, "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok." dedi.

Fotoğrafları kızın annesi çekti

Muhtar M.M. de ifadesinde, fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok." dedi.

Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)