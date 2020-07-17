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- Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjü aşıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpıştı. Feci kazada sonucu bir kişi hayatını kaybetti, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.
- AA
- 17.07.2020 - 13:59
Selçuk Erdem yönetiminde 70 BB 629 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Ahmet Baybağ yönetimindeki 42 TT 831 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Erdem, yanında bulunan Nihat Erdem, Emine Erdem ve Nida Erdem ile taksi şoförü Ahmet Baybağ ve müşterisi Somali uyruklu Abdırrazzak Ahmet Ali yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan Nihat Erdem, sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.