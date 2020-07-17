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Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjü aşıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpıştı. Feci kazada sonucu bir kişi hayatını kaybetti, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.