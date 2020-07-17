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    Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjü aşıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpıştı. Feci kazada sonucu bir kişi hayatını kaybetti, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.07.2020 - 13:59
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    Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    Selçuk Erdem yönetiminde 70 BB 629 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Ahmet Baybağ yönetimindeki 42 TT 831 plakalı taksiyle çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Erdem, yanında bulunan Nihat Erdem, Emine Erdem ve Nida Erdem ile taksi şoförü Ahmet Baybağ ve müşterisi Somali uyruklu Abdırrazzak Ahmet Ali yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı #1

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan Nihat Erdem, sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.

    Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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    Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı #4

    Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı #5

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