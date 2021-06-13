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    Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

    Yoldan çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 12:01
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    Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

    Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde Arif Yıldırımer (49) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

    1 ÖLÜ

    Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Arif Yıldırımer’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Araçta bulunan aynı aileden 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı #1

    Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı #3

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