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- Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Konya’da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Yoldan çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 13.06.2021 - 12:01
Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde Arif Yıldırımer (49) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
1 ÖLÜ
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Arif Yıldırımer’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan aynı aileden 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.