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    Konya'da tamircinin 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı

    Aracıyla seyir halindeyken öldürülen buzdolabı tamircisinin 150 liralık borcu yüzünden öldürüldüğü öğrenilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 10.02.2021 - 14:15
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    Konya'da tamircinin 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı

    Konya’nın Meram ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı (46), olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın ardından bir seraya saklanan şüphelilerden ikisi, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

    Başarılı'nın silahlı saldırıda başından vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan Mustafa K. (28), Bahattin Y. (26) ve U.Ç'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Şüphelilerden U.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K. ile Bahattin Y. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya da tamircinin 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı #1

    MAKTUL, 150 LİRA İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

    Öldürülen Başarılı'nın, kaçak alkol satışı yapan şüphelilerden alkol alarak 150 lira borçlandığı, parayı ödemediği için takip edilerek, zanlılardan Mustafa K. tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.

    Konya da tamircinin 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı #2

    Konya da tamircinin 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı #3

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