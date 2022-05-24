Petrol
109.54
-1.12%
Euro
17.0758
0.23%
Dolar
15.988
0.39%
Altın
951.1
0.24%
Borsa
2381
0.00%
Bitcoin
473.672
-3.15%
BTXN Coin
13.41
-1.17%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Konya'da tarihi han önündeki drifte para cezası

    Zazadın Hanı'nın önünde tehlikeli hareketler yapan bir sürücüye 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.
    • 24.05.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da tarihi han önündeki drifte para cezası

    Konya'da 800 yıllık tarihi Zazadın Hanı Kervansarayı önünde drift yapan yapan bir maganda, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Görüntüler üzerine Konya polisi harekete geçti.

    Kamera görüntüleri incelendi

    Ekipler, aracın plakasını belirlemek ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki aracın plakasının tespit edilememesi üzerine paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri, plakanın 42 JB 521 olduğunu ve sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti.

    9 bin TL ceza kesildi, ehliyetini kaptırdı

    İHA'nın haberine göre polis ekiplerinin görüştüğü Ali T., aracın akrabasına ait olduğunu ve pişman olduğunu ifade ederken cezadan kurtulamadı. Ali T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 (drift yapmak) maddesi gereği 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

    Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı

    Konya da tarihi han önündeki drifte para cezası #1

    Konya da tarihi han önündeki drifte para cezası #2

    Konya da tarihi han önündeki drifte para cezası #3


    İlginizi Çekebilir

    Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?
    Futbol

    Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?

    AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuç tarihinde!
    Eğitim

    AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuç tarihinde!

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir