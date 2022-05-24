Konya'da tarihi han önündeki drifte para cezası

Zazadın Hanı'nın önünde tehlikeli hareketler yapan bir sürücüye 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da 800 yıllık tarihi Zazadın Hanı Kervansarayı önünde drift yapan yapan bir maganda, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Görüntüler üzerine Konya polisi harekete geçti.

Kamera görüntüleri incelendi

Ekipler, aracın plakasını belirlemek ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki aracın plakasının tespit edilememesi üzerine paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri, plakanın 42 JB 521 olduğunu ve sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti.

9 bin TL ceza kesildi, ehliyetini kaptırdı

İHA'nın haberine göre polis ekiplerinin görüştüğü Ali T., aracın akrabasına ait olduğunu ve pişman olduğunu ifade ederken cezadan kurtulamadı. Ali T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 (drift yapmak) maddesi gereği 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Konya'da 800 yıllık hanın bahçesinde drift yaptı