Petrol
119.71
1.79%
Euro
17.7371
0.22%
Dolar
16.5276
0.45%
Altın
984.99
-0.40%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
491.178
-2.18%
BTXN Coin
11.96
-1.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Konya’da tarla paylaşımı kavgası: Babasını öldürdü

    Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 03.06.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da tarla paylaşımı kavgası: Babasını öldürdü

    Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Memduh S. (59) ve oğlu Murat S. (39), tarla paylaşımı nedeniyle saat 05.30 sıralarında tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti.

    Baba kurtarılamadı

    Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Konya’da tarla paylaşımı kavgası: Babasını öldürdü #1

    Katil zanlısı yakalandı

    Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak
    3. Sayfa

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak

    Menajer Alper Ajda birçok ünlü isimle çalışıyor
    Yaşam

    Menajer Alper Ajda birçok ünlü isimle çalışıyor

    Görüş Bildir