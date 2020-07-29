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    Konya'da tarla yangınında bir kişi hayatını kaybetti

    Konya'nın Ahırlı ilçesinde buğday ekili tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen Ramazan Özbek, alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 00:07
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    Konya'da tarla yangınında bir kişi hayatını kaybetti

    Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde, Ramazan Özbek'e ait 20 hektarlık buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    ALEVLER ARASINDA CAN VERDİ

    Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen Ramazan Özbek, alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi.

    Tarlayı saran alevler ise çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

    Özbek'in cansız bedeni de otopsi için morga kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor.

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