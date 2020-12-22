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- Konya'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Konya'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı
- DHA
- 22.12.2020 - 13:21
- Güncelleme : 22.12.2020 - 13:25
Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Vatan Caddesi'nde, Oktay Y. ve eşi Nazlı Y., dört çocuklarıyla birlikte araçla eve gittikleri sırada tartışma yaşadı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
EŞİNİ BIÇAKLADI
Aracı durduran Oktay Y., çocuklarının gözü önünde eşini bacaklarından bıçakladı. Nazlı Y. kanlar içinde kalırken, kaçmak isteyen Oktay Y. ise devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan kocayı gözaltına aldı.
ÇOCUKLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Nazlı Y., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Anneleri gözlerinin önünde bıçaklandığı için uzun süre ağlayan çocukları ise polisler sakinleştirmeye çalıştı. 4 çocuk, polis merkezine götürüldükten sonra yakınlarına teslim edildi.