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Konya'da tartıştığı iş arkadaşını balta ile öldürdü

Konya'da tartıştığı iş arkadaşını balta ile öldürdü Karatay ilçesinde Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.