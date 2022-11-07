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Konya'da tartıştığı kardeşini öldürdü
Lokman K., tartıştığı ağabeyi Özkan Harun K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.
- 07.11.2022 - 19:08
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İzzetbey Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında, Özkan Harun K.(54) ile kardeşi Lokman K.(48), arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Harun K., tabancayla kardeşi Lokman K.'nın üzerine ateş etti.
Kanlar içinde kalan Lokman K. yere yığılırken, Özkan Harun K. de hızla olay yerinden uzaklaştı.
Kardeş hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeş Lokman K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ağabeyin yakalanması için harekete geçildi
DHA'nın haberine göre; polis, kaçan ağabey Özkan Harun K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.