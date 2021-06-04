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    Konya’da tartıştığı kocasını öldürdü

    Ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı kocasını öldüren kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 15:00
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    Konya’da tartıştığı kocasını öldürdü

    Konya’nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi’nde ikamet eden Y.A. (47) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı kocası İ.A.'yı (53) av tüfeğiyle vurdu.

    Sabah 04.00 Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybeden İ.A.'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kocasını vuran cinayet zanlısı Y.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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