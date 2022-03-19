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    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama

    Yüksek faizle borç verip sonrasında mallarına zorla el koyan tefecilik çetesine düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 13:56
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    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama

    Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefeciler için düğmeye bastı.

    Paraya ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere düşük faizle yüksek miktarda borç para vermeyi vaat ederek, yüksek faizlerle senet imzalatıp, sonrasında geri ödeme yapılamayınca kişilerin mal varlıklarına el kodukları iddia edilen tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı.

    Yürütülen çalışmada 18 kişinin tefecilik olayına maruz kaldığı ve 13’ünün mağdur olduğu tespit edildi.

    12 ADRESE OPERASYON

    Polisin 12 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 1 adet çek, 14 adet senet, 8 adet fişek ve 1 adet tabancaya el konuldu.

    Yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    5 TUTUKLAMA

    Gözaltına alınan  8 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     


    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama #1

    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama #2

    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama #3

    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama #4

    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama #5

    Konya’da tefecilere operasyon: 5 tutuklama #6


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