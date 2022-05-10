Konya’da ‘telefon kazandınız’ dolandırıcılığı: 30 bin liradan oldu

Sosyal medyada ‘Telefon kazandınız’ yalanıyla para istenen ve parça parça toplam 30 bin lirası alınan genç, dolandırıcılara ulaşamayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu Muhammed El Hamşo (21), geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde yaklaşık 25 bin lira değerindeki telefon çekilişine katıldı.

Hamşo'ya iki gün sonra sosyal medya üzerinden katıldığı çekilişten “telefon kazandınız” mesajı geldi.

Çekiliş yapan kişilerle iletişime geçen gençten 420 lira çekiliş parası istendi.

Parça parça aldılar

Dolandırıcılar, bu isteklerini yerine getiren Muhammed El Hamşo’dan daha sonra telefonun IMEI kaydı için 870 lira daha isterken, Hamşo bu parayı da yatırdı.

Daha sonra şahıslar çeşitli bahanelerle para istemeye devam etti.

‘Babanı sınır dışı ettiririz’

Toplam 30 bin liraya yakın parayı dolandırıcılara kaptıran Hamşo, en son ‘babanı sınır dışı ettiririz’ tehditleri almaya başladı.

12 bin lira isteyen dolandırıcıların, para yatırılmadığı takdirde kendisiyle ilgili avukat biriminin görevlendirileceğini söylemesi üzerine Hamşo emniyete gitti, WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalarla birlikte şikayetçi oldu.

“420 lira göndermeniz yeterli diye başladı”

Hamşo, yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

Kendisini dolandıran şahısları aradığında telefona bakmadıklarını söyleyen Muhammed El Hamşo “İlk başta bana sosyal medya üzerinden çekiliş yaptıklarını söylediler. Ben de bu çekilişlere katıldım ve mesaj attım. Bana iki gün sonra mesaj geldi, 'kazandınız' diye. Bana bir numara attılar, 25 bin liralık telefon kazanacağımı iddia ettiler. Bana WhatsApp üzerinden ulaştılar. ‘Kazanabilmeniz için bir form doldurmanız gerekiyor, telefon gümrükten gireceği için bin 600 lira isteyeceğiz ama ilk telefon olduğu için sizin sadece 420 lira göndermeniz yeterli’ denilerek başladı ve telefonun elime ulaşacağını söyledi.” dedi.

“Bana sürekli mesaj atıyorlar hala”

Çekiliş sonrası kendisine danışman yönlendirdiklerini ve sürekli kendisine mesaj atarak tehdit ettiklerini belirten Muhammed El Hamşo, “Bana bir internet danışmanı yönlendirdiler. Bu sefer konuşmaya bir kişi daha katıldı ve o da bana kendini kargocu olarak tanıttı. Telefonunuz gümrükten geçip, Kıbrıs’tan geldiğini söylediler. ‘Taşıma aracına yüklemek için sizden bin 870 lira istiyoruz, IMEI kayıt ücreti ve taşıma için telefonu rahat kullanmak için şart’ dediler. Ben de ‘tamam’ dedim, gönderdim parayı. Bana kasko dosyası gönderdiler, benden 4 bin 200 lira daha istediler. Ben de buna tepki gösterdim. Benden 30 bin 500 lira kadar aldılar. Bana sürekli mesaj atıyorlar hala… Aldıkları paraların hepsinin geri geleceğini söylediler.” şeklinde konuştu.

Babası ile tehdit sürüyor

Kendisinden 30 bin lira aldıklarını ve daha fazla isteklerini söyleyen Muhammed El Hamşo, “Ben polise geldim şikayetçi oldum. Konuşmalarla birlikte onları şikayet ettim. Beni, ‘mahkeme ile uğraşmayın, babanız sınır dışı edilmesin’ diyerek tehdit ediyorlar.” diye konuştu.