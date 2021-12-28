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    Konya'da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti

    Telefonla tartıştığı kişilerle parkta buluşan Oğuz T., 19 ve 17 yaşındaki iki kişiyi bıçakla yaraladı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 14:42
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    Konya'da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti

    Saat 13.00 sıralarında Konya'daki Alaylar 1 Mahallesi Ulubatlı Hasan Parkı'nda Oğuz T., telefonda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.

    Oğuz T., tartıştığı Ali Uyar ve Mehmet C. ile parkta buluştu.

    Burada çıkan kavgada Oğuz T., Ali Uyar'ı sol bacağından, Mehmet C.'yi de kasığından bıçakladı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası kaçan Oğuz T., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    Konya da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti #1

    Konya da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti #2

    Konya da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti #3

    Konya da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti #4

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