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- Konya'da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti
Konya'da telefondaki tartışma, parkta bıçaklamayla bitti
Telefonla tartıştığı kişilerle parkta buluşan Oğuz T., 19 ve 17 yaşındaki iki kişiyi bıçakla yaraladı.
- DHA
- 28.12.2021 - 14:42
Saat 13.00 sıralarında Konya'daki Alaylar 1 Mahallesi Ulubatlı Hasan Parkı'nda Oğuz T., telefonda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.
Oğuz T., tartıştığı Ali Uyar ve Mehmet C. ile parkta buluştu.
Burada çıkan kavgada Oğuz T., Ali Uyar'ı sol bacağından, Mehmet C.'yi de kasığından bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası kaçan Oğuz T., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.