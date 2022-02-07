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- Konya'da tinerle soba yakan şahıs hem kendini hem aracı yaktı
Konya'da tinerle soba yakan şahıs hem kendini hem aracı yaktı
- İHA
- 07.02.2022 - 09:08
- Güncelleme : 07.02.2022 - 09:27
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaporta tamiratı yapan dükkan sahibi Okur D. (25), tiner ile sobayı yakmak istedi.
Bu esnada yükselen alevler Okur D.'nin vücudunda yanığa neden olurken, dükkanda bulunan hafif ticari araç da tutuştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ALEVLERİN ARASINDA YANDI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'da tinerle soba yakan şahıs hem kendini hem aracı yaktı VİDEO
DÜKKANDA BULUNAN ARAÇ KÜL OLDU
Hafif ticari araç da yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerindeki parlama ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.