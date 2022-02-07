Konya'da tinerle soba yakan şahıs hem kendini hem aracı yaktı

Konya'da tinerle soba yakan şahıs hem kendini hem aracı yaktı

Selçuklu ilçesindeki kaporta dükkanında tinerle soba yakan şahıs, alevlerin yükselmesiyle yandı. Yükselen alevler dükkandaki aracı ise küle çevirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaporta tamiratı yapan dükkan sahibi Okur D. (25), tiner ile sobayı yakmak istedi.

Bu esnada yükselen alevler Okur D.'nin vücudunda yanığa neden olurken, dükkanda bulunan hafif ticari araç da tutuştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDA YANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da tinerle soba yakan şahıs hem kendini hem aracı yaktı VİDEO



DÜKKANDA BULUNAN ARAÇ KÜL OLDU

Hafif ticari araç da yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerindeki parlama ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















