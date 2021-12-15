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- Konya’da tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Konya’da tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Yağmurlu yolda kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
- DHA
- 15.12.2021 - 17:52
- Güncelleme : 15.12.2021 - 18:02
Konya’da, Karapınar-Konya kara yolu Gazi Osmanpaşa Mahallesi kavşağında, saat 15.00 sıralarında E.Y. yönetimindeki pancar yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen Cihanbir Cihanoğlu'nun kullandığı kamyonete ve Mustafa Yaylacı yönetimindeki kamyona çarptı.
Kazada, sürücülerden Cihanbir Cihanoğlu yaralandı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Hurdaya dönen araçta sıkışan Cihanoğlu, çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cihanoğlu, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bir süre tali yoldan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.