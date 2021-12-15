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- Konya'da tır yol kenarındaki otomobile vurdu: 1 ölü
Konya'da tır yol kenarındaki otomobile vurdu: 1 ölü
- REUTERS
- 15.12.2021 - 00:18
Konya’nın Seydişehir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Ömer G. idaresindeki 42 EAH 57 plakalı geri dönüşüm atığı yüklü tır, yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle duran İlhan Muştu idaresindeki 42 ADM 006 plakalı otomobile çarptı.
TIR BARİYERLERDEN YUVARLANDI
Kazada çekici ile bariyer arasında sürüklenen otomobil ezilerek hurdaya dönerken, araç içerisindeki İlhan Muştu hayatını kaybetti. Tır ise bariyerleri devirerek yaklaşık beş metrelik uçurumdan yuvarlandı.
VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Ömer G. ise ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muştu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.