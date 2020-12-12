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    Konya'da tıra çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı

    Kontrolden çıkarak tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken aracın motoru 25 metre uzağa fırladı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 10:49
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    Konya'da tıra çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı

    Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesinde, 01 JJ 933 plakalı Tahsin C. idaresindeki Ford marka otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, Cengiz M. idaresindeki 41 ACP 363 plakalı tıra yan tarafından çarptı.

    MOTORU YERİNDEN KOPTU

    Refüje savrulan otomobilin motoru çarpışmanın şiddetiyle araçtan koparak 25 metre ileriye fırladı.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yapılan inceleme sonrası otomobil ve motoru refüjden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da tıra çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı #1

    Konya da tıra çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı #2

    Konya da tıra çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı #3

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