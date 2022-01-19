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- Konya'da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Konya'da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Karatay ilçesinde sokağa giren tır, yürümekte olan 74 yaşındaki adamı altına aldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay anında can verdiğini belirledi.
- İHA
- 19.01.2022 - 13:59
Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda, Fahrettin K. idaresindeki 42 L 6054 plakalı tır, sokağa girdiği sırada yürümekte olan Mehmet Kale’ye (74) çarptı.
Tırın altında kalarak ezilen yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi.
TIRIN ALTINDA CAN VERDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi. Kaza sonrası kaza yerine gelen Mehmet Kale'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
TIR ŞOFÖRÜ MERKEZE GÖRÜRÜLDÜ
Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Kale’nin cenazesi Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.