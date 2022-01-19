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    Konya'da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

    Karatay ilçesinde sokağa giren tır, yürümekte olan 74 yaşındaki adamı altına aldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay anında can verdiğini belirledi.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 13:59
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    Konya'da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

    Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda, Fahrettin K. idaresindeki 42 L 6054 plakalı tır, sokağa girdiği sırada yürümekte olan  Mehmet Kale’ye (74) çarptı.

    Tırın altında kalarak ezilen yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi.

    TIRIN ALTINDA CAN VERDİ

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi. Kaza sonrası kaza yerine gelen Mehmet Kale'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

    TIR ŞOFÖRÜ MERKEZE GÖRÜRÜLDÜ

    Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Kale’nin cenazesi Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Konya da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti #1

    Konya da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti #2

    Konya da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti #3

    Konya da tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti #4


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