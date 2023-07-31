Konya’da Togg’un oyuncak versiyonu üretildi Ahşaptan üretilen Togg'un oyuncağı, 15 parçadan oluşuyor. Araçların uzunluğu 40 santimetre olarak belirlendi.

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İHA

Türkiye'nin yerli ve mili otomobili Togg'un oyuncak versiyonunun da üretimi yapılıyor.

Ahşaptan üretilen otomobil, çeşitli renklerde görücüye çıkarılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki atölyede Togg’un mevcut 6 rengine ek olarak ‘Çatalhöyük’ rengi de beğeniye sunuldu.

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’u da ekledi.

Kayın ağacından üretiliyor

“Anatoya” markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen Togg’un ahşap oyuncakları alıcılara ulaştırılıyor.

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından kayın ağacından üretilen Togg’un mevcut renklerine ek olarak ‘Çatalhöyük’ rengi de satışa sunuldu.

Talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısının artırılması planlanan oyuncak, 15 parçadan oluşuyor ve 40 santimetre uzunluğu sahip olarak üretiliyor.

15 parçadan yapılıyor

Atölyede makine teknikerliği yapan Alaaddin Erdoğan, Togg’un ilk yayınlandığı zaman fotoğraflarını aldıklarını ve bilgisayara indirdiklerini anlatarak şöyle dedi:

Önden, yandan, üstten görüntülerini 3 boyutlu modellerini nasıl yapabiliriz diye düşündük. 4 aylık AR-GE sürecinden sonra tasarımımızı bitirdik. Sonra makineler yardımıyla ahşabı işlemeye başladık. TOGG, 6 renk çıkardı. Biz de 7. renk olarak Konya’ya özgü ‘Çatalhöyük’ modelimizi çıkardık. Ona ahşabın kendi özgün kayın rengini vermeye çalıştık.



15 parça halinde tamamen ahşaptan üretiliyor. Togg’un bütün detaylarını vermeye çalıştık. Tüm ince detaylarını ahşaba aktarmaya çalıştık. Bizim için de büyük bir gurur tabii ki. Özellikle ahşap olması çok iyi. Çocukların ahşaba dokunabilmesi önceliğimiz. 7. renk olarak ‘Çatölhöyük’ modelimizi de çıkarmamız bizim için ayrıca bir gurur.

Alaaddin Erdoğan, İHA, SİHA, ATAK helikopteri, Altay tankı gibi milli projelerin ahşap oyuncaklarını çocukların tanıması için üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Piyasaya çıkmadan tasarımını yaptık"

Ahşap ustası Mustafa Eğri de, çok zevkli bir projede yer aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: