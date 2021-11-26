Bir evin kümesinde ve bahçeye döşenen parke taşlarının altında toprağa gömülmüş vaziyette, 8 çuval içerisinde 45 kilo esrar ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip ve titiz çalışmaları neticesinde merkez Karatay ilçesinde bir evde, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Narkotik ekipleri çalışmaların ardından eve operasyon düzenlendi.

Hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan detaylı aramada, bahçedeki yeni döşenen parke taşları ekiplerin gözünden kaçmadı.

Parke taşlarını kaldırarak altını kazan polis ekipleri, 2 buçuk metre derinliğe ulaştığında çuvallarla gömülmüş uyuşturucu maddelerin olduğunu tespit etti.

Narkotik ekipleri, müştemilattaki kümesin zemininden şüphelenerek orayı da kazmaya başladı. Yine 2 buçuk metre derinlikte gömülmüş çuvallar içerisinde uyuşturucu çıktı.

Konya’da, toprağa gömülen 45 kilo esrar ele geçirildi ViDEO

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, toplam 8 çuval içerisinde 45 kilo esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 4 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edilen 12 bin 700 TL'ye el konuldu.

BAHÇEYE SERA KURDULAR

Şüphelilerin bahçeye sera kurdukları ve bu seralarda genetiği değiştirilmiş tohumlarla piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu maddeleri kendilerinin ürettikleri belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyonda ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek’ suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.