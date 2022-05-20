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    Konya'da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı

    Selçuklu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan yolcu minibüsü, karşıya geçmeye çalışan gence vurdu. Yaşanan dehşet dolu anlar ise kameralara yansıdı.
    • 20.05.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 13:52
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    Konya'da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde ilerleyen 42 M 8176 plakalı E.S. idaresindeki yolcu minibüsü, kırmızı ışık ihlali yapınca korku dolu anlar yaşandı.

    Vatan Caddesi kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Furkan U'ya, trafik ışıklarını ihlal eden minibüs şoförü çarptı.

    İHA'nın aktarımına göre, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan İbrahim Furkan U, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    O anlar kamerada

    Kaza anı ise Kent Güvenlik Sistemleri (KGS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, kavşakta araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından duran araçların yanından boş olan sağ şeritten kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İbrahim Furkan U'ya çarpması görülüyor.

    Konya'da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı ViDEO

    Konya da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı #1

    Konya da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı #2

    Konya da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı #3

    Konya da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı #4

    Konya da trafik ışığına uymayan minibüsçü, yayaya çarptı #5


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